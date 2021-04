Este es el mensaje que aparece en la tumba de ESE personaje al final de AoT

Hace un par de días llegó a su final el manga de Attack on Titan y, aunque hay personas a las que no les gustó el desenlace, hay un grupo de fans que desean aclarar la mayor cantidad de misterios posibles. De esta forma, un admirador ha descifrado el mensaje que se encuentra en una tumba al final de esta obra.

CUIDADO. La siguiente información incluye spoilers del final de Attack on Titan.

En las últimas páginas del capítulo 139 de este manga, podemos ver a Mikasa descansando bajo la sombra de un árbol mientras observa el distrito de Shinganshina. Junto a ella se encuentra la tumba de Eren Jaeger, quien tuvo que morir para salvar a la humanidad.

La lápida en cuestión cuenta con un mensaje escrito en erdiano, el idioma de este mundo. Aunque Hajime Isayama, autor de esta obra, no ha proporcionado una traducción oficial de esta lengua, un fan, conocido como @kasumi_kasa se dio cuenta de que el texto se basan en el sistema silabario “Katakan” japonés, pero escrito al revés. De esta forma, esto es lo que está escrito en la tumba de Eren:

サイアイノ

アナタ

ココデトワニ

イネムリニツク

854

ここで永遠に

居眠りにつく

最愛の

あなた

854

Here forever

Taking a Nap / Rest peaceuflly

My most beloved

My dear

854

