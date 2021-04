Un fan ya inicio una campaña en Change.org para cambiar el final de Attack on Titan

El manga de Attack on Titan llegó a su final hace un par de días y, como era de esperarse, hay un sector de fans que no están contentos con el desenlace de esta obra. Similar a lo que ocurrió con Game of Thrones o la trilogía de secuelas de Star Wars, ya hay personas que desean ver otra conclusión, al grado de empezar una campaña en Change.org.

Recientemente, el usuario conocido como Dr Vibenari, publicó una campaña para pedirle a Hajime Isayama, autor de esta obra, que reconsidere su final y escriba uno “más apegado” a los temas del manga. Esto es lo que se comenta:

“Actualmente, Shingeki no Kyojin (o Attack on Titan) fue una de las mejores series de manga que he leído. Creo que gran parte del fandom está decepcionado con el final actual, se siente muy apresurado para mi y gran parte del fandom. El final en general se siente muy diferente temáticamente, dándole a los fans un cambio en el tono. Ahora, este final no arruina la historia completa, pero se siente fuera de lugar”.

Esta campaña ya cuenta con más de tres mil firmas, de las cinco mil que desea alcanzar. Como siempre, una campaña en Change.org no es garantía de que algo llegue a suceder. Aunque es cierto que hay muchas personas a las que no les agrado este final, hay que considerar que esta es la visión del autor. Será interesante ver cómo es que el anime adapta este controversial desenlace.

Vía: Change.org