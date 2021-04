¿El anime de My Hero Academia: Illegals Vigilante será anunciado pronto?

La historia de Deku y compañía no es la única que está llegando a su fin en My Hero Academia. A la par de la de historia de Kōhei Horikoshi, el spin-off conocido como Illegals: Vigilante, también está a punto de concluir su serialización. De esta forma, este manga tiene un anuncio especial planeado para el capítulo 100.

Con 99 capítulos ya publicados en Shonen Jump+, la obra de Hideyuki Furuhashi ha revelado que para conmemorar el centésimo episodio, tendrán una serie de páginas a color, así como noticias referentes a un “un proyecto especial”. Esto, como era de esperarse, ha desatado teorías sobre una posible adaptación al anime.

According to the latest chapter of MHA: Vigilante (#99), a special project is in works.

“As a celebration of the 100th chapter on April 24th there will colored pages!! Plus we have a special project coming!!”

Translations: @redandblonde420 pic.twitter.com/2V0kEjO1Gp

— Atsu (@Atsushi101X) April 10, 2021