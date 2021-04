John Cena es fan de My Hero Academia y éste es su personaje favorito

Tras un breve retraso provocado por la pandemia del COVID-19, la quinta temporada de My Hero Academia finalmente está de regreso en la televisión y plataformas de streaming. La serie se encuentra en uno de sus mejores momentos actualmente, ya que no solo está celebrando su quinto aniversario, sino que también estará lanzando su tercera película en Japón a mediados de este año.

Con el teaser póster de My Hero Academia: World Heroes’ Mission se hizo una pequeña referencia hacia John Cena, estrella la WWE y próximamente uno de los muchos protagonistas de The Suicide Squad. Ahora, el actor ha respondido demostrando ser fan de MHO con una publicación dedicada a All Might en su Instagram, y que puedes ver a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de John Cena (@johncena)

Como pudiste ver, Cena solo publicó una imagen de All-Might sin ningún tipo de contexto, sin embargo, evidentemente se trata de un tipo de contestación a MHO.

Fuente: John Cena