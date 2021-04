Confirmado: Jar Jar Binks no estará presente en la serie de Obi-Wan

Este año finalmente empezarán las filmaciones para la serie de Obi-Wan en Disney Plus. Apenas la semana pasada, Disney confirmó al elenco principal que formará parte de este futuro proyecto, y dentro de estos actores, los fans se dieron cuenta que Ahmed Best, quien anteriormente dio vida a Jar Jar Binks, no estaba presente. Ahora, se confirmó que el personaje no regresará para esta serie.

El responsable de esta confirmación fue nada más y nada menos que el propio Best, quien vía Twitter publicó lo siguiente:

Thanks for the love, but I will not be in this series. As much as I would’ve loved to be a part of it. But I’m ecstatic to see folks who I love dearly back together doing great things. https://t.co/5bzLq9yslh

— Ahmed BEst (@ahmedbest) March 29, 2021