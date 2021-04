Activision comparte nuevos detalles sobre su sistema anti-tramposos para Call of Duty

Los tramposos y hackers en Call of Duty son un problema que Activision parece no poder resolver. Aunque no lo parezca, la compañía ha estado trabajando en el detrás de escenas tratando de brindar la mejor experiencia posible en Warzone y Black Ops Cold War, y el día de hoy nos han compartido nuevos detalles sobre su sistema anti-trampas.

A través de un comunicado oficial, Activision reveló que se han bloqueado a más de 475 mil cuentas de forma permanente en Call of Duty: Warzone. De hecho, el día de ayer se emitió un séptimo conjunto de suspensiones.

Adicionalmente, mencionan que cada día se emiten bans, tanto a usuarios que utilizan hacks por primera vez como a los reincidentes. Pero eso no es todo: Activision también se está enfocando en sitios que venden trampas y hacks, y recientemente prohibieron 45 mil cuentas fraudulentas del mercado negro.

Según lo detalla Activision, estos son algunos puntos de enfoque en su estrategia de anti-trampas:

– Utilizar la autenticación de 2 factores para dificultar el acceso a nuevas cuentas simplemente para hacer trampa

– Aumentar los recursos adicionales para apoyar a nuestros equipos de seguridad y cumplimiento

– Mayor frecuencia de ‘banwaves’ de gran volumen, además de nuestro ban diario de cuentas repetidas de infractores

– Mejorar las comunicaciones y actualizaciones periódicas

Activision confirmó que, además de bloquear cuentas, también han emitido bans de hardware contra tramposos reincidentes o en serie.

Por último, la compañía reiteró su compromiso hacia la comunidad, prometiendo mantenernos al tanto cuando haya algún tipo de novedad relacionada a los banneos.

Fuente: Comunicado Oficial