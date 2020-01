El último episodio de Super Dragon Ball Heroes ha causado controversia

Actualmente no existe un anime oficial y canon de Dragon Ball, así que los fans han recurrido a Super Dragon Ball Heroes, un anime creado para promover un juego del mismo nombre. En lo general, los espectadores han disfrutado del diverso fan service y espectaculares batallas, pero el más reciente episodio ha causado una gran controversia en la comunidad.

El nuevo episodio sigue a Vegeta y Goku mientras luchan contra Hearts por última vez. La pareja se fusiona en Gogeta y lucha junto a Jiren y Hit para derrotar al villano. Al final de todo, Hearts es eliminado, pero Jiren queda con una pregunta: ¿por qué no vio a Gogeta durante el Torneo de Poder?

“Nunca quiero fusionarme con él”, Vegeta le dice a Jiren con una mirada muy mordaz. Pero los fanáticos llaman a esta reacción regresiva, debido a que el progreso que ha tenido en este personaje desde Dragon Ball Z es ignorado, y el público no ha reaccionado de la mejor manera.

Your family, and entire universe are in danger dipshit, swallow that stupid ass pride of yours and do it. Isn't that what your so *deep* character development during the Boo arc is about?

Then show some of it.

Fucking dumbass.

— Scarlet Thorfinn Avi (@TheStrugglerBro) January 9, 2020