El trailer live-action de Heidi que te traerá pesadillas

En la década de los ochenta, la serie de anime “Heidi, la niña de los Alpes” se convirtió en un fenómeno televisivo en México, capturando el corazón de niños y adultos por igual. La historia de la pequeña huérfana que vive en las montañas suizas, junto a su abuelo y sus entrañables amigos, transmitía valores de amistad, amor por la naturaleza y perseverancia, lo que la convirtió en un favorito de la audiencia mexicana.

Sin embargo, décadas después, un fanático decidido a revivir la nostalgia de su infancia y mostrar su aprecio por la serie se aventuró a un territorio inesperado. Utilizando inteligencia artificial, este fanático solicitó a un sistema que creara un tráiler de “Heidi” adaptada a un estilo live-action. El resultado, sin embargo, fue algo que podría perturbar el sueño de cualquiera durante varias noches.

El tráiler generado por la inteligencia artificial mostraba una versión grotesca y espeluznante de los personajes icónicos de “Heidi“. Sus rostros deformados, ojos desproporcionados y expresiones inquietantes daban vida a una adaptación que rápidamente se volvió viral. La combinación de la inocencia original de la serie con la estética perturbadora del tráiler generó una reacción mixta en las redes sociales.

I’ve asked an AI to generate a trailer for a HEIDI movie and now I can never sleep again pic.twitter.com/8M9t726hrI

— Karpi (@karpi) July 10, 2023