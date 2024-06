¿El tráiler de Gears of War: E-DAY fue CGI?

Aunque han pasado ya varios días desde la revelación oficial de Gears of War: E-Day, el público aún no puede creer que este proyecto sea una realidad. Esto se debe, principalmente, a su increíble apartado visual que hace uso del Unreal Engine 5, algo que muchos no creían posible, incluso Geoff Keighley.

Poco después de la revelación oficial de esta precuela, Keighley señaló que el primer vistazo se trataba de una cinemática en CGI, algo que muchos tomaron como un mensaje de desprestigio, y una forma algo infantil de enojarse al tener esta revelación en su evento de verano. Sin embargo, poco después se confirmó que este no era el caso, sino que todo estaba hecho en tiempo usando el Unreal Engine 5, algo que Jamir Blanco, desarrollador de Blizzard, dejó en claro con un mensaje en Twitter:

“La increíble pieza visual de Gears que acabas de ver fue COMPLETAMENTE EN TIEMPO REAL. Con modelos, texturas, entornos, etc. en tiempo real. Todo dentro de Unreal Engine 5. Decir que fue una ‘CG de Blur Studio’ resta importancia a todos los logros técnicos que probablemente no notaste por lo bueno que era”.

Claro, este fue solo el primer vistazo oficial a Gears of War: E-Day, y considerando que el título aún no tiene una fecha de lanzamiento, existe la posibilidad de que el apartado visual sufra un par de cambios entre la versión que vimos en el Xbox Games Showcase, y la que llegará a nuestras manos en un futuro.

Solo nos queda esperar para ver cómo es que todo se verá una vez que esté disponible. En temas relacionados, ¿el nuevo juego llegará en el 2025? De igual forma, ¿la historia de la serie continuará después de Gears 5?

Nota del Autor:

The Coalition es un fantástico estudio que maneja a la perfección el Unreal Engine, y han experimentado con las capacidades de este motor en los últimos años, por lo que es muy probable que E-Day incluso pueda llegar a verse mejor en su lanzamiento.

Vía: Jamir Blanco