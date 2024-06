Nintendo y LRG ponen broche de oro al no E3 2024

Los eventos digitales del verano han llegado a su fin y la gran N ha vuelto a ofrecer un Nintendo Direct legendario, cargado de anuncios y novedades para los próximos meses, reafirmando que su magia siempre seguirá sorprendiendo a todos los gamers alrededor del planeta.

La compañía nipona presentó por todo lo alto exclusividades como Mario & Luigi: Brothership y Super Mario Party Jamboree, además de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, en el cual finalmente controlaremos a la princesa Zelda y para conmemorar tal acontecimiento, habrá una consola Nintendo Switch Lite con temática de Hyrule.

Fiel a la tendencia de las experiencias bajo servicio, la suscripción Nintendo Switch Online + Expansion ha recibido los juegos de GameBoy Advance, The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords y Metroid: Zero Mission, al igual que los de Nintendo 64, Turok: Dinosaur Hunter y Perfect Dark. En esta misma tónica, Disney Illusion Island se actualizó con nuevos misterios, mientras que Nintendo Switch Sports añadirá el básquetbol.

Los fanáticos de los RPGs tendrán un sinfín de horas de diversión garantizadas con el arribo de Farmagia, Phantom Brave: The Lost Hero y Fantasian Neo Dimension, la más reciente obra del creador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi. De igual modo, si se busca una alternativa más enfocada a la estrategia, podrán disfrutar de Fairy Tail 2.

Bajo un enfoque multiplataforma, Capcom exhibió Ace Attorney Investigations Collection, un interesante spin-off de la añeja saga de abogados y lo más representativo fue Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, una compilación con algunos de los videojuegos más icónicos de esta compañía, incluyendo el célebre Marvel vs. Capcom 2.

Square-Enix no podía faltar a la cita y confirmó lo que era un secreto a voces, la existencia de Dragon Quest 3 HD-2D Remake y las remasterizaciones de las dos primeras partes, sin olvidarse de Romancing Saga 2: Revenge of The Seven. Vale la pena destacar que, siguiendo la estrategia comercial de este desarrollador, la mayoría de sus próximos estrenos llegarán a todas las consolas.

Otras producciones que llaman la atención incluyen Funko Fusion, Looney Tunes: Wacky World of Sports y Mio: Memories In Orbit, pero lo más representativo fue que Nintendo destapó sus planes para 2025 con Donkey Kong Country Returns HD y la resurrección de Metroid Prime 4: Beyond que podría tener un debut intergeneracional tanto para Nintendo Switch como para su sucesor.

En otro orden de ideas, Limited Run Games, la firma especializada en la comercialización del formato físico presentó una veintena de juegos, entre los que sobresalen: Gimmick 2!, Hitman Blood Money – Reprisal, Penny’s Big Breakaway, Snow Bros. Wonderland y Toxic Crusaders.

Mención aparte merecen algunos de los relanzamientos o versiones mejoradas de clásicos de antaño como: Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, Fear Effect, Fighting Force, Lollipop Chainsaw RePOP, Ninja Five-O, Star Wars: Dark Forces Remaster, sin olvidarse de Tomba Special Edition y su sucesor, que por supuesto, tendrán ediciones de coleccionista.

Hemos llegado a la mitad de 2024 y la ausencia del E3 no fue impedimento para que las firmas más importantes en el mundo del entretenimiento aprovecharan la ocasión para dar a conocer los proyectos en los que trabajan en el mediano plazo que sin duda y por su variedad, han deleitado a todos los consumidores.