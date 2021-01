El Switch vendió tanto como el PS5, PS4, Series X|S y Xbox One combinados en 2020

Es indudable que el Nintendo Switch fue una de las consolas más populares de 2020. Pese a la pandemia y a la llegada de la nueva generación, la plataforma híbrida japonesa logró mantener un número alto en ventas durante los últimos 12 meses, incluso llegó a vender tanto como el PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S combinados.

De acuerdo con Christopher Dring, director de GamesIndustry.biz, las ventas del Nintendo Switch en 2020 igualaron la combinación de todas las plataformas de Sony y Microsoft en Reino Unido. Lamentablemente, no se ofrece un número concreto, pero considerado que Animal Crossing: New Horizons fue el segundo juego con más copias vendidas en esta región el año pasado, esta información no es difícil de creer.

Esto fue lo que comentó Dring:

In the UK last year, if you add every PS5 sold to every PS4 sold to every Xbox Series sold to every Xbox One sold… you get pretty much how much Nintendo Switch sold

