New Horizons ya es el tercer juego físico más vendido en la historia de Japón

En agosto del año pasado, se dio a conocer que las ventas totales de Animal Crossing: New Horizons le habían otorgado la segunda posición en la lista de lo más vendido en la historia de Japón. Ahora, gracias a los más recientes datos de Famitsu, se ha revelado que este título ya se posiciona como el tercer juego con la mayor cantidad de copias físicas vendidas en la historia del país nipón.

De acuerdo con los datos de ventas más recientes, New Horizons ha logrado vender 6,472,485 unidades físicas tan solo en Japón. En comparación, New Super Mario Bros., el cual ocupaba el tercer lugar en este mercado, vendió 6,428,485 copias. Los únicos títulos que superan a Animal Crossing en este apartado, son el original Super Mario Bros. con 6,810,000 físicas, y Pokémon Red/Blue/Green con 7,936,360 unidades.

De esta forma, no sería una sorpresa ver a New Horizons en segundo lugar en los próximos meses. Sin embargo, superar a los títulos originales de Pokémon será un trabajo más difícil. Por otro lado, de acuerdo con Games Data Library, una vez que tomamos en cuentas las ventas digitales, este título ha vendido más 8,180,000 de copias, posicionándolo como el segundo más vendido en la historia de Japón, solo por detrás de Pokémon Red/Blue/Green.

Recordemos que New Horizons aún no tiene un año en el mercado, y ya es uno de los juegos más exitoso del Nintendo Switch. Esperemos tener más información sobre las ventas del título una vez que el año fiscal termine. En temas relacionados, una pareja que se conoció dentro del juego, ya se va a casar. De igual forma, New Horizons es el lanzamiento más exitoso de Nintendo desde New Super Mario Bros.

Vía: Gematsu, Games Data Library, Sergio Carlos González