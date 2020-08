¡Animal Crossing: New Horizons ya es el segundo juego más exitoso en Japón!

Es innegable el éxito de Animal Crossing: New Horizons. En poco más de cuatro meses, este juego se ha posicionado como uno de los títulos más vendidos en Nintendo Switch a nivel mundial, y recientemente se ha revelado que la nueva entrega en la serie es el segundo juego más vendido de Japón, de esta forma superado a Pokémon Gold and Silver, quien previamente ocupaba esta posición.

Las ventas de New Horizons en Japón son de 7.5 millones de copias, superando a las 7.170 de Gold and Silver. En primer lugar se encuentra Pokémon Red and Blue con 10.230 millones de unidades. Es posible que a este paso veamos a un nuevo campeón en la lista de ventas del país oriental a finales del año fiscal.

Since June New Horizons has sold over 350k units domestically, so sales as of today are over 7.5m.

In other words its actually the 2nd all time best selling game.

The impossible is going to happen Red/Green/Blue are getting dethroned.

— Game Data Library (@GameDataLibrary) August 6, 2020