New Horizons es el lanzamiento japonés de Nintendo más exitoso desde New Super Mario Bros

Es indudable el gran éxito que ha tenido Animal Crossing: New Horizons. Desde su lanzamiento el pasado mes de marzo, el juego no ha parado de venderse en todo el mundo. De acuerdo con el último reporte financiero de Nintendo, el título ha logrado vender más de 26 millones de unidades. Ahora, New Horizons se ha convertido en el quinto título en superar la marca de los seis millones en Japón, y lo ha logrado en un tiempo récord.

De acuerdo con Game Data Library, Animal Crossing: New Horizons es el primer juego en Japón en superar las seis millones de ventas totales desde el lanzamiento de New Super Mario Bros. en 2006. Los otros cinco títulos son:

-Pokémon Red / Green / Blue

-Super Mario Bros.

-New Super Mario Bros.

-Pokémon Gold / Silver

De igual forma, New Horizons se ha convertido en el juego que más rápido ha superado la marca de los seis millones en Japón, ya que lo logró en solo siete meses. En comparación Pokémon Gold and Silver sobrepasó esta marca en 13 meses, mientras que Pokémon Red, Green and Blue, título que se posiciona como el más vendido en Japón, alcanzó esta cantidad en 26 meses.

Sin duda alguna, el juego de animales tiene el potencial de convertirse, no solo el juego más exitoso el Nintendo Switch, sino de todo Japón. En temas relacionados, artista chileno crea un impresionante corto animado de New Horizons. De igual forma, la actualización de navidad ya está disponible para el juego.

Vía: Game Data Library