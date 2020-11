Artista de Chile crea un increíble corto animado de Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons es uno de los juegos más populares del año. Con más de 20 millones de unidades vendidas en todo el mundo, el juego ha logrado conseguir cientos de fans talentosos que han decidido demostrar su amor por el juego de diferentes formas. Ahora, uno de estos ha creado un corto animado que solamente nos hace desear más contenido de este tipo.

Gabriel Salas es un animador de Chile, quien junto a un talentoso equipo creativo, crearon un pequeño corto stop motion en donde podemos ver a Isabelle alistándose para trabajar, lista para recibir a los jugadores en la isla de New Horizons.

De igual forma, esto fue lo que comentó Salas al respecto:

“Este proyecto hecho por fans surge de mi aprecio por la serie de televisión Rilakkuma & Kaoru y los juegos de Animal Crossing. Después de jugar a New Horizons durante unos días, me pregunté cómo sería la fusión de ambos universos y pensé que sería divertido ampliar un poco el personaje de Isabelle. Así es como me imagino que se vería un programa de televisión o un cortometraje con este estilo”.