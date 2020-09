Animal Crossing: New Horizons ya es el Juego del Año en Japón

En un año lleno de adversidades y distanciamiento social, un juego se ha encargado de ofrecerle al público una experiencia social que tal vez carezcan en la vida de muchos en estos momentos, nos referimos a Animal Crossing: New Horizons. De esta forma, la industria ha reconocido la importancia de este título, y la organización encargada de Tokyo Game Show le ha otorgado el título de Juego del Año al segundo juego más vendido del Nintendo Switch.

Así es, además de todas las presentaciones que vimos durante el fin de semana, TGS 2020 se encargó de reconocer a algunas de las experiencias interactivas más importante del último año, en una premiación bajo el nombre de Japan Game Awards. Además del GOTY, New Horizons también fue galardonado con el Premio del Ministro de Economía y Comercio e Industria. Esto se otorga a “una persona u organización que ha hecho una gran contribución al crecimiento y desarrollo de la industria japonesa de software de entretenimiento informático”.

Este fue el comunicado que fue compartido ante el triunfo de Animal Crossing: New Horizons:

“Debido a que nos vimos obligados a quedarnos en casa debido a la pandemia de COVID-19, una experiencia de vida lenta en este juego en el que puedes hacer todo libremente se convirtió en un consuelo para la gente de todo el mundo. La comunicación con amigos cercanos a través del juego y la interacción con otros jugadores en eventos fue más allá de los límites de un solo juego, y el juego mostró el poder del entretenimiento de Japón, adquiriendo un apoyo abrumador de muchos usuarios de todas las edades, desde niños hasta personas mayores, y ganó tanto el Premio a la Excelencia como el Gran Premio por unanimidad”.

Además de New Horizons, más juegos fueron reconocidos en este evento, entre ellos Baba is You, que se llevó a casa el Premio al Mejor Diseño de Juego; Pokemon Sword and Shield a quien se le otorgó el Premio a las Mejores Ventas y el Premio Global: Producto Japonés; Call of Duty Modern Warfare recibió el Premio Global: Producto Extranjero.

En temas relacionados, la actualización de Halloween llegará a Animal Crossing: New Horizons esta semana.

Vía: Eurogamer