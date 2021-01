Brad Venable, actor de DMC V y FFVII Remake, fallece a los 43 años de edad

Brad Venable, un reconocido actor de voz en la industria de los videojuegos y anime, falleció el día de ayer a sus 43 años de edad. La noticia sobre su muerte viene por parte de Kathryn Venable, su esposa, quien autorizó hacer la información pública. Hasta el momento, la causa de muerte no ha sido revelada.

Venable empezó su carrera de videojuegos en 2004 cuando prestó su voz a varios personajes de World of Warcraft. Posteriormente apareció en el videojuego de Star Wars Pinball, donde le dio voz a Luke Skywalker. Sus trabajos más recientes involucran Devil May Cry 5, donde interpretó a Griffon, Final Fantasy VII Remake, Call of Duty: Black Ops Cold War, Serious Sam 4 y Demon’s Souls, en los cuales prestó su voz a múltiples personajes.

El actor también tenía una prolífica carrera en la televisión, especialmente en el anime. En Guilty Crown dio vida a varios personajes, además de también aparecer en One Piece, Attack on Titan, My Hero Academia y Assassination Classroom.

Descanse en paz, Brad Venable.

Via: PSLS