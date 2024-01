El Switch rompió un interesante récord en 2023

Pese a que el 2023 probablemente fue el último gran año para Switch, especialmente considerando que reportes aseguran que la siguiente plataforma de Nintendo estaría disponible en el 2024, se ha revelado que el Switch fue la consola con más juegos de todo el año pasado.

De acuerdo con una investigación por parte de Anthony Silva de Circana, en el 2023 llegaron 2,360 piezas de software únicas al Nintendo Switch en Estados Unidos. Esto posiciona al hardware de Nintendo como la consola con más lanzamiento en el año pasado. Sin duda alguna cantidad impresionante, pero no la más alta del 2023.

According to @WeAreCircana 's own @SilvaStandard , the closest any other platform has come in the US is the 2,360 games released on Switch, also in 2023.

14,000 is a lot.

"Steam breaks another annual record, launching more than 14,000 games in 2023" https://t.co/f0VlXy7vfl

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 3, 2024