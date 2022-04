El Switch fue la consola más vendida de marzo

Como parte de la información publicada por The NPD Group, organización que se encarga de compartir detalles sobre la venta de videojuegos en Estados Unidos, se ha revelado que el Nintendo Switch fue la consola más vendida en este país a lo largo del primer trimestre de 2022.

De acuerdo con Mat Piscatella, miembro del NPD Group, el Nintendo Switch se posicionó en el primer puesto en la venta de consolas por unidades entre enero y marzo de 2022. Respecto al mes pasado, el Xbox Series X|S logró obtener el primer lugar respecto a los ingresos generados en dólares, pero fue la plataforma híbrida la que ganó por unidades.

US NPD HW – Xbox Series was the best-selling hardware platform of both March 2022 and the first quarter in dollars, while Switch led both time periods in unit sales.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 25, 2022