Elden Ring sigue siendo un éxito en Estados Unidos

Marzo no fue un mes tan movido como febrero, pero aún así vimos un par de experiencias que valen mucho la pena. De esta forma, The NPD Group, organización que se encarga de recopilar y proporcionar información sobre los videojuegos en Estados Unidos, ha revelado que Elden Ring sigue siendo de lo más vendido en este país.

Pese a que en marzo vimos el lanzamiento de Kirby and the Forgotten Land, Gran Turismo 7, MLB The Show 22, Tiny Tina’s Wonderland, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin y Triangle Strategy, nada logró superar a Elden Ring, el cual se vuelve a posicionar en el primer puesto de ventas en Estados Unidos.

Como pudieron ver, en los primeros 10 lugares encontramos nuevos lanzamientos como Kirby and the Forgotten Land, Gran Turismo 7, MLB The Show 22 y más. Lamentablemente, Ghostwire: Tokyo y Triangle Strategy, los cuales recibieron calificaciones positivas, no se encuentran entre los mejores 10.

En temas relacionados, Xbox estableció un nuevo récord durante el mes pasado. De igual forma, el Switch fue la consola más vendida de marzo.

Nota del Editor:

El éxito de Elden Ring no deja de sorprender. Kirby and the Forgotten Land, Gran Turismo 7, MLB The Show 22 pudieron llegar al primer puesto, pero se quedaron cortos al final del día. La única decepción es que Triangle Strategy, uno de mis juegos favoritos del año, no estuvo en el top 10.

Vía: Mat Piscatella