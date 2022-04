2022 ha sido uno de los mejores periodos para Xbox en los últimos años. Después de que durante la generación del Xbox One vimos a esta compañía detrás del PS4 y Switch, el Series X|S se ha posicionado como una de las consolas más exitosas durante el primer trimestre de 2022, superado así al PS5.

De acuerdo con The NPD Group, organización que se encarga de compartir información relacionada con la venta de videojuegos en Estados Unidos, el Xbox Series X|S se convirtió en la consola que más ingresos género por ventas durante el primer trimestre de 2022.

US NPD HW – Xbox hardware unit and dollar sales in March 2022 set new all-time March highs for the platform. Previous Xbox bests were set in March 2011 (units) and March 2014 (dollars).

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 25, 2022