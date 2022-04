Es un hecho que Xbox rara vez comparte números concretos de sus servicios y la venta de sus consolas. Usualmente, vemos información oficial un par de veces al año, lo cual deja a los analistas y sitios especializados la tarea de proporcionar los detalles que muchos desean conocer. Ahora, recientemente Aaron Greenberg compartió un tweet de VGChartz, el cual señala un nuevo número de unidades vendidas para el Xbox Series X|S, pero esto también dio pie a una conversación bastante controversial entre los fans.

A 17 meses de su lanzamiento, VGChartz menciona que el Xbox Series X|S ha superado las 13.87 millones de unidades vendidas. En comparación, el Xbox 360 alcanzó las 9.38 millones de consolas en el mismo periodo de tiempo. Esta fue información que Greenberg, gerente general de marketing de Xbox, compartió en su cuenta de Twitter:

“Gracias a todas las personas que han ayudado a respaldar el crecimiento y la adopción de Xbox hasta ahora en esta generación. Mucho trabajo por delante y, con suerte, la oferta también continúa mejorando a nivel mundial”.

Thanks to all the people who have helped support the growth and adoption of Xbox so far this generation. Lots of work ahead and hopefully supply continues to improve globally as well. https://t.co/4J4PVDOexb — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 21, 2022

Sin embargo, la controversia en esta ocasión surgió cuando un fan señaló que en el 2010, Greenberg se burló de las personas que usan VGChartz y otros sitios similares para hablar sobre la venta de consolas, comentando que no hay una fuente oficial que respalde la información que se comparte.

“Riéndome con los informes de ventas de VGChartz, ¿por qué las personas publican información como oficial cuando no hay una fuente o ciencia detrás de esta #s?”

LOL'ing at sales reports from VGChartz, why do people release info as official when there is no source or science behind the #s? — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) November 11, 2010

Aunque Greenberg no ha emitido una respuesta o aclaración sobre su comentario de hace más de una década, VGChartz respondió al mensaje más reciente del ejecutivo, señalando que hacen todo lo posible para que sus estimados sean los más precisos que se pueda.

“Gracias Aaron por compartir nuestro tweet. Hacemos todo lo posible con nuestras estimaciones para ser lo más precisos posible con los datos limitados disponibles”.

Thank you Aaron for sharing our tweet. We try our best with our estimates to be as accurate as possible with the limited available data. — VGChartz (@VGChartz) April 21, 2022

Nota del Editor:

El comentario de Greenberg es de hace más de una década. En ese tiempo, el ejecutivo bien pudo aprender un poco más sobre la forma en la que esta información se da a conocer, cambiando su posición al respecto. Aunque tampoco es descabellado pensar que estas declaraciones estén enfocadas solamente en demostrar el éxito que ha sido el Xbox Series X|S para Microsoft.

Vía: Aaron Greenberg