El siguiente Need For Speed ha sido retrasado hasta 2022. Criterion ayudará en Battlefield 6

Tal parece que los movimientos internos en EA no se han limitado solamente a BioWare. El día de hoy se reveló que el siguiente juego de Need For Speed ya no estará disponible en 2021. En su lugar, Criterion, los desarrolladores de este juego, se encargarán de proporcionar todo el soporte necesario a DICE y a Battlefield 6, título que sí llegará a nuestras manos a finales de este año.

En una entrevista con Polygon, Laura Miele, directora de estudios de EA, mencionó que esta decisión se debe a las condiciones de trabajo actuales, es decir, desarrollar un juego desde casa es complicado. De igual forma, se ha revelado que la prioridad en este momento es Battlefield 6. Esto fue lo que se comentó:

“[Battlefield] se está perfilando muy bien, el equipo ha estado trabajando increíblemente duro, presionaron mucho el año pasado, y sí, hemos estado trabajando desde casa. Y es difícil; Es difícil hacer juegos desde casa y el equipo de [EA DICE] está un poco fatigado. No hay forma de que hubiéramos tomado una decisión como esta sin incluir [Criterion] y discutir esto con ellos primero, y el impacto que podrían tener en [Battlefield]. Han trabajado en [Star Wars] Battlefront, y tienen una estrecha relación con DICE. Estoy realmente segura de que esta será una victoria bastante positiva para ellos”.

De igual forma, se menciona que la reciente adquisición de Codemasters también fue un factor determinante en esta decisión. Aunque por el momento no hay más detalles, este año veremos una nueva entrega de F1. De esta forma, Miele mencionó que en EA no deseaban ver una competencia entre sus dos juegos de carreras en 2021.

Aunque los cambios internos de BioWare y la muerte de Anthem pueden preocupar a más de un fan de Criterion, Miele ha mencionado que la serie de Need For Speed seguirá a cargo de Criterion, y no hay nada de que preocuparse. De igual forma, esta no es la primera vez que este estudio y DICE trabajan junto, ya que en el pasado colaboraron en Star Wars Battlefront (2015), Battlefront 2 (2017), y en el desarrollo de Firestorm, el battle royale de Battlefield 5.

Por último, Miele confirmó que DICE LA se encuentra trabajando en el aspecto de juego como servicio de Battlefield 6. Por el momento no tenemos una fecha de lanzamiento exacta para este título, pero se espera que este título llegue a nuestras manos a finales de este año.

Vía: Polygon