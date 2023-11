El Santae perdido y los nominados al GOTY

Nintendo Switch ha sido una revolución no solo en lo jugable sino que se ha convertido en una plataforma de culto para albergar uno de los catálogos más grandes de videojuegos en la historia del entretenimiento y como es costumbre, siguen arribando al mercado tanto títulos AAA como desarrollos independientes.

Durante el pasado Nintendo Indie World, se dieron a conocer una amplia gama de novedades en este rubro, destacando Shantae Advance: Risky Revolution, una versión cancelada de Shantae para Game Boy Advance que mantendrá gráficos con la esencia de los 32 bits y que contará con opción para cuatro jugadores simultáneos.

On Your Tail es una aventura de detectives con exclusividad temporal para la consola híbrida de la gran N, en donde habrá que explorar los misterios de un pueblo localizado en la costa italiana y habrá diversas actividades secundarias que realizar con una temática vacacional.

Los fanáticos de Unpacking disfrutarán al máximo de Backpack Hero, donde el propósito principal consiste en acomodar el contenido de una maleta de forma eficiente. Por otro lado, Blade Chimera brindará una experiencia para defenderte ante una invasión de demonios mediante la manipulación del tiempo.

Si tu fuerte es el género de simulación y pastoreo, no puedes dejar pasar Moonstone Island, que después de su éxito por Steam, desembarcará para Nintendo Switch, otorgando más de 100 islas generadas aleatoriamente, en la cuales podrás combatir enemigos, realizar pócimas, coleccionar criaturas y socializar con la comunidad.

Outer Wilds: Archaelogist Edition también llegará en breve, con la misión de explorar un sistema solar resolviendo puzzles en paralelo, convirtiéndose en una gran alternativa para quienes no hayan probado Outer Wilds que se lanzó en 2019. Se destaca que esta reedición incluye la expansión Echoes of the Eye.

Por si fuera poco, también hará su debut en Nintendo Switch, Planet of Lana que ha tenido un desempeño sobresaliente en Xbox Game Pass y el mítico Braid: Anniversary Edition, una versión mejorada del clásico del mismo nombre que sorprendió al mundo hace más de 15 años.

Los anuncios del Nintendo Indie World nos dieron un adelanto de lo que nos deparará el inicio de 2024 en cuanto a producciones independientes se refiere y seguramente, otros más serán develados en la noche de gala de los Game Awards a celebrarse el 7 de diciembre.

Para dicho acontecimiento, ya se han dado a conocer todas las nominaciones, incluyendo la del mejor juego del año, cuyos contendientes son: Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y Baldur’s Gate 3, además de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Se estima que la disputa del preciado galardón se dispute entre estos dos últimos.