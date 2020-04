El remake de Trials of Mana no tendrá multiplayer

La segunda y tercera entrega de la serie Mana, Secret of Mana y Trials of Mana, se caracterizan por permitir que estos extensos RPG’s se logren jugar en compañía de uno o dos amigos más. Sin embargo, Shinichi Tatsuke y Masaru Oyamada, productores del remake en 3D de Trials of Mana, han revelado que esta nueva versión del clásico de Super Famicom no contará con el elemento multiplayer.

En una reciente entrevista con Gematsu, ambos productores hablaron sobre lo que podemos esperar con este remake a finales de abril. Según Tatsuke, la decisión de eliminar el componente multiplayer, se debe a que la nueva cámara en tercera persona se usa “para mejorar la sensación de estar inmerso en el mundo”, y jugar en cooperativo arruinaría eso.

“También consideramos el modo multijugador en línea, pero para hacerlo, habríamos tenido que incorporar elementos adicionales específicamente para que también sea agradable para el juego en línea”.

Tatsuke mencionó que el juego nos tomará “alrededor de 25 a 30 horas”, en comparación, el título original se puede completar en 15 horas. Pero debido a que contamos con seis personajes principales, cada uno con su propia historia, habrá incentivos para jugar más de una vez. Tampoco hay planes para DLC, anunció.

Cuando se le preguntó sobre el futuro de la serie, Oyamada dijo que le gustaría ver más lanzamientos de juegos de Mana.

“Por supuesto, estamos considerando cómo podemos hacer que eso suceda. Pero primero, me encantaría escuchar lo que todos piensan después de jugar Trials of Mana y lo que esperan de la serie Mana”.

Trials of Mana llegará a Nintendo Switch, PlayStation y PC el próximo 24 de abril. En temas similares, para celebrar el lanzamiento de este juego, se lanzará un Nintendo Switch y PlayStation 4 edición especial. De igual forma, estas son las novedades que tendrá el remake.

Vía: Gematsu