El regreso de Henry Cavill como Superman sería probable

En este momento la estabilidad del universo cinematográfico de DC es algo peligrosa, dado que películas importantes como Aquaman and The Lost Kingdom y Shazam: Fury of The Gods han retrasado sus estrenos. A esto se le suma que no se sabe si Henry Cavill volvería como Superman, noticia que ahora pasaría a ser positiva para quienes quieren verlo de vuelta.

En una entrevista con Erik Davis de Fandango, se le preguntó a Umberto Gonzalez de The Wrap, cuáles serían las posibilidades de ver a Cavill encarnando una vez más al icónico hombre de acero de los cómics. Ante esto, Gonzalez mencionó que podría tratarse de un “spoiler” por lo que este mensaje es esperanzador ante quienes les gustó su papel.

Por ahora no se ha comentado nada respecto a una nueva película de Superman, pero es posible que el actor regrese para darle vida al personaje por una buena razón, la exigencia de los seguidores. Además, Ben Affleck también va a hacer su regreso como Batman, y esto indicaría que ya hay un trato en forma para que Cavill medite si quiere regresar.

En noticias relacionadas a esta figura pública. Se menciona que podría ser el seleccionado perfecto para interpretar a Vegeta en una posible live action de Dragon Ball GT, esto debido a un aspecto en particular. Si quieres saber más al respecto, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: comicbookmovie

https://amzn.to/3q0pcbX