El primer tráiler del segundo DLC para DOOM Eternal se estrenará la próxima semana

La semana pasada se filtraron los trofeos de The Ancient Gods – Part Two, el segundo DLC para DOOM Eternal. Bueno, el día de hoy Bethesda reveló que la próxima semana se estrenará un pequeño tráiler de este contenido, el cual seguramente confirmará la fecha de lanzamiento de la esperada expansión.

De acuerdo con un tweet publicado el día de hoy, el primer tráiler de The Ancient Gods – Part Two se estrenará el próximo 15 de marzo de 2021. Junto a esto, se compartió un impresionante póster que nos muestra al Doom Slayer a punto de enfrentarse a las fuerzas del infierno.

Aunque por el momento no hay información oficial, se espera que The Ancient Gods – Part Two continúe con la historia del primer DLC, nos proporcione tres nuevos niveles y expanda la mitología de este mundo. Te recordamos que DOOM Eternal está disponible en Xbox Game Pass, aunque los DLC se necesitan comprar por separado.

En temas relacionados, la Unión Europea ha aprobado la adquisición de ZeniMax Media por parte de Microsoft. De igual forma, DOOM 3 VR llegará a PSVR este mismo mes.

Vía: DOOM