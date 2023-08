Aquí están los últimos resultados financieros de Nintendo, mostrando lo que ha sucedido en el primer trimestre del año fiscal 2024 hasta el 30 de junio y, como era de esperar, la familia de sistemas Nintendo Switch ha seguido vendiéndose bien. Combinando el modelo estándar de Switch junto con el Lite y el OLED, Nintendo Switch ha vendido impresionantes 129.53 millones de unidades; está acercándose a la cifra de 130 millones.

Y las cosas están mejorando. Nintendo ha afirmado que esta cifra representa un aumento del 13.9% en las ventas interanuales y menciona específicamente las impresionantes ventas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom como una de las principales razones de este éxito, lo cual tiene sentido.

Aquí está el desglose de cómo se ha vendido la consola en el último trimestre:

DS – 154.02 millones de unidades

Switch – 129.53 millones de unidades

Game Boy – 118.69 millones de unidades

Wii – 101.63 millones de unidades

Game Boy Advance – 81.51 millones de unidades

3DS – 75.94 millones de unidades

Family Computer / NES – 61.91 millones de unidades

Super Family Computer / SNES – 49.10 millones de unidades

N64 – 32.93 millones de unidades

GameCube – 21.74 millones de unidades

Wii U – 13.56 millones de unidades

Ventas totales de hardware de Switch en el año fiscal 2024/Q1: 3.91 millones

Ventas totales de Switch estándar en el año fiscal 2024/Q1: 0.64 millones

Ventas totales de Switch OLED en el año fiscal 2024/Q1: 2.83 millones

Ventas totales de Switch Lite en el año fiscal 2024/Q1: 0.43 millones

Esto no cambia la clasificación general de la posición de Switch en las consolas más vendidas de Nintendo, pero sigue acercándose cada vez más al primer lugar, que actualmente sigue siendo ocupado por Nintendo DS. Así es como se ve la clasificación hasta el 30 de junio de 2023:

El éxito continuo de Switch es aún más impresionante si consideramos que la consola está ahora entrando en su séptimo año. No estábamos seguros de que algo pudiera rivalizar con el DS, pero con las enormes cifras de Tears of the Kingdom y otros posibles éxitos en camino como Super Mario Wonder y Super Mario RPG, empezamos a pensar que el buen y viejo Switch podría tener una oportunidad.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Sabía que el Switch iba a llegar a la cifra que Nintendo busca, ¡pero no sabía que iba a suceder tan rápido!