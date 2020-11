El multiplayer de Cyberpunk 2077 es “una gran producción independiente”, asegura CDPR

Uno de los apartados más esperados de Cyberpunk 2077 es el multiplayer. Aunque este modo no estará disponible durante el lanzamiento del juego el próximo mes, CD Projekt Red ha mencionado que este agregado llegará hasta después de 2021.

Durante la más reciente junto de inversionista de CD Projekt Red, Adam Kiciński, presidente de la compañía, mencionó que por el momento no están listos para hablar de este apartado, aunque esperan tener más información durante el primer cuarto del siguiente año.

De igual forma, Kiciński mencionó que el multiplayer de Cyberpunk 2077 está siendo desarrollado por un equipo diferente, y este apartado no será un agregado más para el juego, sino un lanzamiento AAA. De esta forma, no sería descabellado pensar que, además de estar disponible junto a una actualización para el esperado título, veamos un lanzamiento independiente, similar al de Red Dead Online, aunque por el momento no hay algo confirmado.

Esto fue lo que Kiciński comentó al respecto:

“Es una producción dedicada separada, una gran producción. Pensamos en ello como un producto independiente. Obviamente, no es completamente independiente, ya que proviene del universo de Cyberpunk y está muy relacionado con el concepto de Cyberpunk para un solo jugador. Es otra producción independiente y [un] equipo independiente de personas trabaja en ella (…) Ya dije que no nos estamos enfocando ahora en hablar demasiado sobre productos a futuro, productos que se lanzarán después de Cyberpunk. Por favor, acompáñenos en el primer trimestre del próximo año cuando planeamos compartir más información. Y creo que el multijugador Cyberpunk será posible”.

Cyberpunk 2077 estará disponible en PS4, Xbox One, Google Stadia y PC el próximo 10 de diciembre, con una versión para PS5 y Xbox Series X|S en un futuro. Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento del multiplayer del juego. En temas relacionados, la revelación del DLC para el título ha sido retrasada. De igual forma, el presidente de la compañía ha mencionado que el rendimiento de Cyberpunk 2077 en las versiones estándar de PS4 y Xbox One es bastante bueno.

Vía: VGC