¡Aquí el primer vistazo oficial a la cuarta temporada de Castlevania en Netflix!

El anime de Castlevania es una de las mejores adaptaciones de los videojuegos. Desde el estreno de su primera temporada en 2017, la serie se ha ganado el corazón de los críticos y fans. Ahora, recientemente se compartió el primer vistazo oficial a la cuarta temporada de esta producción.

Samuel Deets, director de animación de Powerhouse Animation Studios, quienes se encargan de esta producción, compartió en Twitter dos imágenes que nos dejan ver a Trevor y Sypha, confirmando su regreso para la cuarta temporada. Recuerda darle click a la galería para ver las fotos en mejor calidad.

Esto fue lo que comentó Deets al respecto:

Just finished an incredible episode of Castlevania! I'm so proud of the whole team, I teared up! 😭 S4 is turning out PHENOMENAL!

As a little gift for Thanksgiving…Here's a couple screenshots from s4…. 👀✨ pic.twitter.com/gZJn6WDoLG

— Samuel Deats (@SamuelDeats) November 25, 2020