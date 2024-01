El MCU presenta a su primer héroe original

Tras más de 30 películas y casi 10 series de televisión, Marvel Studios ha creado un héroe completamente nuevo. Si bien es cierto que personajes como Phil Coulson, Darcy, y muchos más fueron concebidos específicamente para el MCU, esta es la primera vez que vemos a un personaje con poderes nunca antes visto en los cómics, y su introducción tuvo todo de resultados.

Durante el sexto episodio de la segunda temporada de What If… ?, se nos presenta una realidad en la que Ragnarök llegó a Asgard antes de tiempo, evitando así que Odín pudiera ocultar el Tesseract en la Tierra, justo como lo vimos en Captain America: The First Avenger. En su lugar, la Gema del Espacio se estrelló en un lago al norte de Nueva York en lo que hoy es Estados Unidos. Este capítulo nos presenta a Kahhori, una nativa americana, quien después de interactuar con estas aguas, obtiene poderes relacionados con este objetivo místico.

En general, Kahhori es capaz de utilizar el poder de la Gema del Espacio para aumentar su velocidad, fuerza y el crear portales que pueden teletransportar cualquier cosa a dónde sea que ella lo desee. En su capítulo de introducción podemos verla cambiar la historia, algo que ha causado una serie de reacciones mixtas en redes sociales.

El principal problema que muchos han señalado con este capítulo, es la forma en la que se han tomado una serie de libertades creativas con la historia que todos conocemos. En lugar de que veamos a los ingleses colonizar a los nativos americanos, el episodio nos presenta a los españoles, liderados por una versión alterna de Juan Ponce de León, en busca de la Fuente de la Juventud y, como consecuencia, han comenzado a esclavizar a los habitantes de esta región. De igual forma, se nos presenta a Isabel de Castilla, quien en la vida real ya estaba muerta para cuando estas expediciones se llevaron a cabo, de una forma antagónica.

Respecto a estos cambios y la reacción negativa de parte del público, A.C. Bradley, guionista y productora ejecutiva de What If…?, comentó lo siguiente:

You’re right! But in this universe, the rumors of the tesseract & forbidden lake made it to Europe so those searching for the Fountain of Youth started looking in NY and not in Florida.

— A.C. Bradley (@TheAshBradley) December 27, 2023