China hace su propio live action de Dragon Ball

Todos tienen varias tradiciones para celebrar el año nuevo, pero es probable que ninguna se compare con la forma en la que China festejó la llegada del 2024. Como parte de un evento especial, se llevó a cabo una versión live action de los eventos de Dragon Ball de una forma que le daría envidia a cualquier fan de la obra de Akira Toriyama.

Como parte de un evento dedicado a la celebración del año nuevo, en China se llevó a cabo una presentación de Dragon Ball x Bilibili, en donde se reimaginaron los eventos de Dragon Ball y Dragon Ball Z, como la boda entre Goku y Milk, y la pelea contra Vegeta. Todo esto fue acompañado de una serie de efectos prácticos y especiales que ayudaron a darle nueva vida a los sucesos que muchos ya conocemos.

A 12min Dragon Ball x Bilibili show held in China for new year eve.

Featuring Hiroki Takahashi singing "Makafushigi Adventure" song.

Full video >> https://t.co/9Eu7Eyq2Mw

Note: 2024 is also the year of Dragon Ball 40th anniversary. pic.twitter.com/q7ovGEkDZa

