El manga de Demon Slayer ya superó el récord en ventas de Dragon Ball

En un abrir y cerrar de ojos, Demon Slayer se ha posicionado como uno de los animes y mangas más populares de los últimos. Con una película en los cines y una segunda temporada planeada para este año. Ahora, recientemente se reveló que el manga de Koyoharu Gotōge ha superado un récord de ventas que antes le pertenecía al manga Dragon Ball.

Recientemente, el usuario Shonen Saito compartió una lista con la cantidad de copias que vende un manga por volumen. De esta forma, Demon Slayer se posiciona en el primer puesto tanto en Japón como a nivel mundial con 6.52 en las dos regiones.

Dragon Ball alcanzó el segundo lugar con 6.19 a nivel mundial y 4.29 en Japón. En el resto de la lista nos encontramos a Slam Dunk, One Piece, First of the North Star, Naruto, y muchos mangas más. Sin embargo, en las ventas generales de mangas, Demon Slayer se posiciona en el décimo puesto con 150 millones de copias, con One Piece y sus 480 millones dominan el primer lugar.

Vía: Comicbook