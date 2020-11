El esperado capítulo mil de One Piece estará disponible hasta el 2021

Tal parece que el esperado capítulo mil del manga de One Piece no estará disponible este año. Recientemente se compartió un pequeño calendario en donde podemos ver las publicaciones de la obra de Eiichirō Oda para el resto del año, en donde menciona que 2020 cerrará con el episodio número 999.

Debido a las pausas programadas por el autor, así como la semana en la que Shone Jump descansa, el capítulo mil del manga de One Piece se estrenará hasta el 3 de enero de 2021. De esta forma, en diciembre solo se publicarían los episodios 998 y 999.

One Piece will be on break next week. That means we will not be reaching Chapter 1000 by the end of this year (officially at least).

Nov 29th: Ch. 997

ODA BREAK

Dec 13th: Ch. 998

Dec 20th: Ch. 999

WSJ BREAK

Jan 3rd: Ch. 1000

WSJ BREAK pic.twitter.com/oLXAMBif3V

— ⚡️ Soulstorm ⚡️ (@SoulstormOP) November 24, 2020