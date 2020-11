Grandes descuentos en juegos por el Black Friday

Las ofertas de fin de año aún no terminan. Hace tiempo se llevó a cabo el Buen Fin en México. Ahora, en un par de días comenzará el Black Friday y ahora es momento de conocer las grandes ofertas que Amazon nos ofrece para este periodo de rebajas.

Marvel’s Avengers – Xbox One

OFERTA AQUÍ

Pese a que no tenemos frente a nosotros el mejor juego del año, con este descuento vale la pena experimentar la historia.

Trials of Mana – Nintendo Switch

OFERTA AQUÍ

Uno de los mejores remakes de este año por fin podrá ser tuyo a un bajo precio

PowerA Enhanced Wireless Controller for Nintendo Switch – Pokémon Shield

OFERTA AQUÍ

Todos los usuarios del Switch necesitan un Pro Controller, y esta es una muy buena opción.

Turtle Beach Recon 200 Wired Stereo Universal Gaming Headset – White

OFERTA AQUÍ

Unos audífonos son necesarios, no solo para jugar, sino para el día a día.

FIFA 21 – Playstation 4 – Standard Edition

OFERTA AQUÍ

Pese a que FIFA 21 salió al mercado hace un par de semanas, ya cuenta con un buen descuento.

Nintendo Consola Switch Neon 32GB Version 1.1

OFERTA AQUÍ

¿Todavía no tienes un Switch? Ahora ya no tienes excusas.

SLACTech Funda para Nintendo Switch

OFERTA AQUÍ

Con esta pequeña maleta podrás llevar tu Nintendo Switch a todos lados.

Roccat Kain 120 AIMO RGB

OFERTA AQUÍ

Un mouse es necesario para disfrutar de tu Gaming PC.

The Last of Us Part II – PlayStation 4 – Standard Edition

OFERTA AQUÍ

Uno de los mejores juegos del año puede ser tuyo a un precio reducido.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – PlayStation 4 Standard Edition

OFERTA AQUÍ

El mejor juego de Crash Bandicoot está a tu alcance gracias a este descuento.