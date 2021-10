Por si no estabas enterado, el próximo 12 de noviembre se estará llevando a cabo el Disney+ Day, una celebración que busca festejar el debut de esta plataforma de streaming hace dos años. Como parte de todo esto, estarán llegando un montón de series y películas al servicio ese mismo día y acá te los detallamos.

A partir del 12 noviembre, el siguiente contenido estará disponible en Disney+ para todos los suscriptores:

– Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings

– Jungle Cruise

– Mi Pobre y Dulce Angelito

– Olaf Presenta

– Entrelazados

– Hawkeye (24 de noviembre)

– The Beatles: Get Back (25, 26 y 27 de noviembre)

Así que ahí lo tienes, todo este contenido estará disponible en Disney+ en noviembre. ¿Qué serie o película vas a ver? Déjanos la respuesta en los comentarios.

Nota del editor: No hay duda alguna que los usuarios de Disney+ están a punto de recibir un montón de contenido como parte de sus suscripción, y parece que la estrategia de eliminar los estrenos simultáneos de películas sí les funcionó.

Fuente: Comunicado Oficial