Junto al Expansion Pack para el Nintendo Switch Online, los jugadores también han tenido la oportunidad de usar su dinero para comprar un control especial de N64, para así jugar justo como lo recuerdan. Sin embargo, algunas personas se han saltado por completo el uso indicado de este accesorio, y han ido directamente a sus PC y a varios emuladores, algo que ha tenido resultados mixtos.

Desde el día de ayer, varios usuarios en Twitter han reportado que el control de N64 para el Switch Online tiene problemas para conectarse a PC. Este proceso es descrito como frustrante por unos, mientras que otros simplemente no han presentado algún inconveniente. Junto a esto, varias personas han intentado usar emuladores con este accesorio, y los resultados son los mismos.

The N64 NSO controller doesn't seem to respond correctly in OpenEmu at the moment but it does work on other Mac emulators like sixtyforce so hopefully it's something that can be fixed pic.twitter.com/5D4J2odVz6

— Akfamilyhome 👻 (@Akfamilyhome) October 27, 2021