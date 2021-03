El diseñador principal de Hogwarts Legacy renuncia al juego tras controversiales opiniones

Tal parece que las controversias no dejan de rodear a Hogwarts Legacy. El día de hoy se ha revelado que Troy Leavitt, diseñador principal de este título, ha renunciado a su posición en Avalanche Studios y dejará de forma parte de este esperado proyecto por los fans de Harry Potter.

Recordemos que hace un par de semanas se descubrió que Leavitt publicó una serie de videos en su canal de YouTube en donde demostró su apoyo a Gamergate, una comunidad de jugadores que acosan a periodistas y desarrolladores de juegos por expresar opiniones progresistas, minimizó varios casos de acoso sexual y atacó al feminismo. Esto fue lo que comentó el desarrollador al respecto:

1. I have made the decision to part ways with Avalanche Software. I have nothing but good things to say about the game, the dev team, and WB Games.

2. I will be releasing a YouTube Video about this soon on my channel.

— Troy Leavitt (@Troylus_true) March 5, 2021