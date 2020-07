El creador de John Wick ya está trabajando en una serie de My Friend Pedro

Tal parece que la tendencia en la industria actualmente es realizar adaptaciones televisivas de varios juegos. The Last of Us, Disco Elysium y Fallout son buenos candidatos a este tratamiento, y ahora My Friend Pedro, el irreverente juego indie, se suma a este grupo.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, dj2 Entertainment, quienes están detrás de la adaptación de Disco Elysium, trabajarán junto a Legendary Television y 87North Productions para llevar a la pantalla chica My Friend Pedro. Lo mejor de todo esto, es que el guion estará a cargo de Derek Kolstad, creador de John Wick.

También trabajarán en el programa los productores ejecutivos de 87 North: David Leitich, quien co-dirigió John Wick, y Kelly McCormick; Howard Bliss, Stephan Bugaj y Dimitri Johnson de dj2; y Mike Wilson, cofundador de Devolver Digital, publisher de My Friend Pedro.

Sin embargo, aún falta mucho para conocer algún tipo de detalle referente a los actores involucrados o trama. Al igual que el acuerdo que dj2 había hecho para producir una adaptación de Disco Elysium, la serie de My Friend Pedro se encuentra en etapas extremadamente tempranas de producción.

Vía: The Hollywood Reporter