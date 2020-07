Sony suma más talento de Naughty Dog a su misterioso estudio en San Diego

Es probablemente uno de los secretos peores guardados del momento, pero Sony tiene un nuevo estudio first-party en San Diego, y se rumorea que podrían estar trabajando en otro Uncharted. Como recordatorio de que el estudio sigue existiendo, Zak Oliver, que trabajó como diseñador de entornos en The Last of Us Part II, se ha unido a este equipo.

Tras haber terminado el más reciente proyecto de Naughty Dog, Oliver decidió dejar la compañía para unirse a Visual Arts Studio Group, grupo que forma parte del nuevo estudio de Sony. Aquí, el artista trabajará como Diseñador de Entornos Sénior para un misterioso proyecto, el cual muchos creen que sea una secuela de Uncharted o algún spin-off.

A pesar de que Naughty Dog no ha descartado la posibilidad de seguir con Uncharted, parece que este nuevo estudio sería el responsable de seguir adelante con la franquicia, aunque por ahora no hay información oficial al respecto. Con el PS5 en el horizonte, lo más probable es que este misterioso proyecto esté en desarrollo para la nueva consola, y solo es cuestión de tiempo para su revelación.

Via: PSU