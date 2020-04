El compositor original de Halo no volverá para la nueva entrega

Si has jugado Halo alguna vez, entonces ciertamente estás familiarizado con el trabajo de Marty O’Donnell. Este legendario compositor trabajó en los tres primeros Halo así como en Halo: Reach, y eventualmente se fue a Destiny antes de crear su propio estudio, Highwire Games, en 2015.

Notablemente, O’Donnell no trabajó en Halo 4 o Halo 5: Guardians, y en una reciente entrevista con el YouTuber, The Act Man, respondió a la pregunta de si alguna vez regresaría a la serie:

“Ciertamente ha pasado por mi mente. Aún amo Halo, me encanta su música, me encanta lo que podría pasar en el futuro. Creo que he dicho esto antes, pero más allá de que yo lo ha ya pensado, básicamente no ha pasado otra cosa. Sabes, nadie me ha preguntado. Así que yo lo puedo considerar todo lo que quiera, pero no parece tener diferencia. Así es como funciona.”