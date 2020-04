El Capitán América podría regresar en la pantalla chica

Avengers: Endgame culminó la tercera fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), y para hacerlo, tuvieron que sacrificar a algunos personajes importantes, Steve Rogers/Capitán América entre ellos. Aunque técnicamente Rogers no murió, simplemente volvió a la época que le correspondía vivir, por lo que las posibilidades de ver a este héroe en acción una vez más son muy reales.

La temporada final de Agents of S.H.I.E.L.D. comenzará el 27 de mayo, y la cadena estadounidense ABC nos ha compartido el primer vistazo a su póster oficial, que presume una versión antigua del logo de S.H.I.E.L.D.. Sin embargo, en cuanto veas dicho póster te darás cuenta que hay un elemento que sobresale por todos los demás:

¿Pudiste verlo? Estamos hablando por supuesto del escudo dentro de la cresta. Si bien esto podría no ser nada, tampoco podemos negar la posibilidad de que Marvel nos quiera estar mandando un mensaje secreto. Recordemos que el equipo de S.H.I.E.L.D. se encuentra dividido en diferentes partes del tiempo ya que están siendo cazados por unos asesinos alienígenas. Ante esta amenaza, puede que no tengan otra opción más que acudir al Cap para salvar el día una última vez. Después de todo, ¿a quién no le gustaría ver una reunión entre Rogers y el Agente Coulson?

Via: ComicBook