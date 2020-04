¡Es oficial! Sam Raimi será el director de Doctor Strange 2

A principios de febrero, surgió la noticia de que Sam Raimi estaba en pláticas para dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Madness y ahora podemos decir con toda seguridad que la información resultó ser correcta.

Durante una entrevista promocional de su serie 50 States of Fright, Raimi contestó muy abiertamente sobre su involucramiento en esta secuela, afirmando que sí, el asumirá el papel de director. También tuvo oportunidad de hablar sobre esa escena de Spider-Man 2 donde se hace referencia al Doctor Stephen Strange:

“Me encantaba Doctor Strange cuando era niño, pero siempre iba por detrás de Spider-Man y Batman para mí, probablemente estaba en el número cinco para mí de los grandes personajes de los cómics… Era tan original, pero cuando tuvimos ese momento en Spider-Man 2 no tenía ni idea de que haríamos una película de Doctor Strange, así que me pareció muy gracioso que por casualidad esa línea estuviera en la película. Debo decir que desearía que tuviéramos la previsión de saber que voy a estar involucrado en el proyecto.”

Doctor Strange in the Multiverse of Madness está programada para debutar el 5 de noviembre de 2021.

Fuente: Coming Soon