El boleto del cine en México baja de precio

En los últimos años, asistir al cine se ha convertido en algo bastante caro. Hoy en día, un boleto para cualquier función tiene un costo de casi $100 pesos. Afortunadamente, desde hace tiempo se ha llevado a cabo una celebración conocida como la Fiesta del Cine, en donde los precios de las entradas disminuye sustancialmente. Es así que recientemente se reveló cuándo se llevará a cabo la edición de este año.

Por medio de sus redes sociales, CANACINE ha confirmado que la Fiesta del Cine 2023 se llevará a cabo entre el lunes 27 de febrero, y el miércoles 1 de marzo. Durante estos días, todas las salas tradicionales tendrán un precio de solo $29 pesos. Junto a esto, las funciones 3D y macro costarán $39 pesos, mientras que IMAX y VIP solo $69 pesos.

Estamos listos para iniciar la primera edición de la Fiesta del Cine 2023!!!

Lunes 27 de febrero

Martes 28 de febrero

Miércoles 1 de Marzo

$29 pesos salas tradicionales pic.twitter.com/vkJmpImncV — CANACINE (@CANACINE) February 16, 2023

Por si fuera poco, también habrá varias ofertas para la dulcería y otro tipo de promociones. Lo mejor de todo, es que esta es la primera edición de este año, y se espera que en algún punto de 2023 veamos otra celebración de este tipo. En temas relacionados, aquí te decimos cómo compartir tu cuenta de Netflix sin pagar extra. De igual forma, puedes ver el adelanto del siguiente capítulo de The Last of Us aquí.

Vía: CANACINE