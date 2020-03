[ACTUALIZADA] La revelación oficial del Battle Royale de Modern Warfare será mañana

ACTUALIZACIÓN:

El menú de Call of Duty: Modern Warfare ha agregado una cuenta regresiva de 24 horas, la cual terminará el 10 de marzo a las 8:00 am (hora de la Ciudad de México). Aunque por el momento se desconoce oficialmente qué se revelará, Warzone, el Battle Royale de este juego, es el principal candidato.

La cuenta regresiva toma el lugar de la entrada del menú “Clasificados” que apareció recientemente en la pantalla de inicio del juego.

NOTA ORIGINAL

El Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare es uno de los mayores secretos a voces en la actualidad. Este modo ha sido filtrado constantemente, que lo único que no conocemos actualmente es su fecha de lanzamiento. Recientemente, un youtuber subió un vídeo en donde se confirman un par de detalles sobre Warzone, el nombre que tiene el Battle Royale.

El youtuber Jimmy ‘Chaos’ subió un vídeo de gameplay, el cual ya fue retirado, en donde se confirma que este modo será free-to-play y no será necesario comprar Modern Warfare para tener acceso a Warzone. Sin embargo, esto significa que no tendrás acceso a las skins de Modern Warfare. De igual forma, este Battle Royale será cross-platform.

Warzone contará con 150 personas en una sola partida, aunque Chaos mencionó que este número puede aumentar hasta 200. En cuanto a los modos de juegos, contamos con los clásicos solos, dúos y triples. Aunque sigue sin proporcionarse una fecha de lanzamiento concreta, podremos esperar este título “en el futuro cercano”. De igual forma, los mapas que veremos en este modo serán una mezcla de escenarios viejos y nuevos, como Broadcast, Terminal, Overgrown y Scrapyard, junto con algunos edificios nuevos.

Esta filtración parece ser el resultado de un embargo roto, lo cual implica que podríamos ver más gameplay de Warzone en los siguientes días o semanas. De igual forma, el Battle Royale también se filtró a través de anuncios que aparecieron en Twitch con anticipación, lo que nuevamente confirma el nombre de Warzone.

