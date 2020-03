Max Von Sydow, actor de Star Wars y Skyrim, ha fallecido

Se ha dado a conocer una terrible noticia. El actor Max Von Sydow, quien participó en incontables roles de televisión, películas y videojuegos, ha muerto a la edad de 90 años el pasado 8 de marzo de 2020.

En un comunicado, su agente, Jean Diamond emitió el siguiente mensaje:

“Es con el corazón roto y con una tristeza infinita que tenemos el dolor extremo de anunciar la partida de Max von Sydow, 8 de marzo de 2020”.

Von Sydow contó con una carrera basta, tanto en el cine de Hollywood, como en el internacional. Su primera película fue El Séptimo Sello de 1957, en el que interpretó a Antonius Block, un caballero medieval que jugó al ajedrez con la Muerte. Sus papeles más notables incluyeron interpretar a Jesucristo en The Greatest Story Ever Told, el padre Lankester Merrin en The Exorcist, el emperador Ming en Flash Gordon y el icónico villano de James Bond Blofeld en Never Say Never Again. En los últimos años pudimos verlo en Star Wars: The Force Awakens como Lor San Tekka, y en Game of Thrones dándole vida al Cuervo de Tres Ojos.

En el medio de los videojuegos, pudimos reconocerlo como la voz del narrador y Esbern en The Elder Scrolls V: Skyrim. De igual forma, participó como Vigo the Carpathian en Ghostbusters: The Video Game y Lor San Tekka en Lego Star Wars: The Force Awakens.

Descanse en paz, Max Von Sydow.

