Activision ha suspendido la película de Call of Duty, esto de acuerdo con su director, Stefano Sollima. Hablando para badtaste.it sobre un proyecto aparte, Sollima fue preguntado si tenía algo nuevo que compartir sobre el estado actual de esta próxima película. En palabras de Sollima, la idea de expandir el universo de Call of Duty a través del cine ya no era una “prioridad industrial.”

Sollima escribió el guión junto a Scott Silver, quien también trabajó en Joker. Aunque el guión fue escrito con la idea de “expandir cinematográficamente el universo, el mundo de Call of Duty, por el momento, ya no es una prioridad para Activision. Sollima dijo que por ahora, la película está en el limbo.

No hemos tenido noticias sobre la película de Call of Duty últimamente, así que si los comentarios de Sollima sobre el estado actual de este largometraje resultan ser ciertos, no debería ser muy sorprendente. Sollima lleva rato adjunto a este proyecto, pero lamentablemente no ha podido compartir mucha información al respecto.

Via: ComicBook