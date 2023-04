El Asus ROG Ally es real y va por el Steam Deck

Asus ha confirmado que el ROG Ally, un PC portátil similar al Steam Deck anunciado en April Fool’s, es un dispositivo real que está en producción en este momento. Aún no hay información sobre su precio o fecha de lanzamiento, pero parece que será una alternativa premium que apuntará a superar al Steam Deck en especificaciones como la potencia del APU y el rendimiento de la pantalla.

Según el YouTuber Dave2D, a quien Asus proporcionó una unidad de ingeniería temprana, el ROG Ally estará equipado con un chip AMD Zen 4/RDNA 3, lo que permitirá una tasa de fotogramas “cómodamente” más alta que la del Steam Deck, así como una pantalla de 120Hz y 1920×1080. También ejecutará Windows 11, por lo que debería evitar los problemas de compatibilidad de juegos que aún enfrenta el SteamOS basado en Linux del Steam Deck.

Dave2D también afirma que los ventiladores de refrigeración del ROG Ally son mucho más silenciosos que los del Steam Deck, y que pesa 608g, bastante menos que los 669g del portátil de Valve. También logró conectarlo con éxito a un dispositivo GPU externo, el ROG XG Mobile, aunque no está claro si el ROG Ally también funcionará con carcasas de GPU que no sean de Asus. Incluso sin uno, Asus afirma que sus componentes internos son aproximadamente el doble de potentes que los del Steam Deck.

Dejando de lado la tediosa broma de April Fool’s, es interesante que un gran fabricante de hardware para PC como Asus esté incursionando en los PC portátiles. Evidentemente, el éxito del Steam Deck ha tentado a otros de una manera en que las marcas de PC portátiles más especializadas como Ayaneo nunca lo hicieron. Y un APU más potente podría abordar una preocupación que recientemente se planteó a los creadores del Steam Deck, que la unidad podría tener dificultades para ejecutar juegos más intensos en gráficos en el futuro.

Al mismo tiempo, aún quedan preguntas sobre la durabilidad, la asequibilidad y la posición del ROG Ally entre su equipo de PC existente. En cuanto a la duración de la batería, Zen 4 es una arquitectura más eficiente que la del APU del Steam Deck, pero la combinación de mayor potencia y una velocidad de actualización de pantalla más rápida sigue sonando como un problema de resistencia que Asus deberá resolver. Si la duración de la batería es mucho más corta que la del Steam Deck, que ya puede quedarse sin energía en 90 minutos con algunos juegos, estará socavando su propia credibilidad en cuanto a la portabilidad.

Asus también tendrá que ser astuto con el precio. Las especificaciones más altas, así como el hecho de que ROG es la marca premium de la empresa, sugieren que el ROG Ally no será tan asequible como el Steam Deck. Si bien esto no necesariamente lo condenará al fracaso, un precio elevado podría acercarlo demasiado al hardware de escritorio. En resumen: el Steam Deck funciona perfecto como herramienta económica para jugar como sistema secundario, pero si el precio de este sistema portátil fuera superior o alrededor de los 800 dólares tal vez deberías pensar si no sería mejor invertir ese dinero en mejorar tu computadora con una nueva tarjeta gráfica o un monitor 4K.

Al final, no hay nada malo con que exista la competencia. Definitivamente el ROG Ally es algo que tener bajo consideración.

