Fans de Harry Potter reaccionan negativamente al reboot

Hace algunos días se habló de algo que sacudió al mundo de Harry Potter, eso se debe a que se ha estado hablando de que la franquicia de magia será reiniciada en forma de serie para HBO Max. Esto ha generado opiniones divididas, pues algunos quieren que se lleve a cabo y otros no, esto se debe principalmente a que el elenco sería totalmente nuevo.

Sin embargo, lo que más ha hecho enojar a ciertas personas es el hecho de que una vez más J.K. Rowling estará como consultora de este proyecto al igual que pasó con las películas en su día. Y eso no ha pasado por alto, pues en nuestra actualidad la autora de los libros no es la figura pública más popular por algunos comentarios que hizo en el pasado.

Aquí algunas reacciones de la gente en Twitter:

it’s very important to separate the art from the artist when it comes to the harry potter franchise. yes, JK rowling is perhaps the most evil children’s book author alive, but we can’t forget that the idea of “harry potter hbo tv show” also absolutely sucks ass

A few years ago this would have been a dream. Now it's a slap in the face. JKR has destroyed everything that was special about Harry Potter and there's no universe in which I will support anything that gives a literal villain like her money or recognition. https://t.co/UJIxzjZwwF

jk rowling wants to reboot harry potter bcos millennials are either fine with the old movies or have moved on from it for various reasons. so she wants zoomers to get in too it. but she's toxic to the majority of zoomers so her involvement is in itself a problem.

I really wanted this 10 years ago. Now, I just want everyone to stop producing anything that puts money in J.K. Rowling's pockets.

Daniel Radcliffe was an excellent Harry Potter (and is a true LGBTQ ally).

Rowling ruined the IP with her anti-trans hate. Just let the IP die. https://t.co/bJAyWoA9fT

— Ashton Pittman (@ashtonpittman) April 4, 2023