El anime de The Way of the Househusband está siendo censurado en China

El anime de The Way of the Househusband ya está disponible en Netflix, y muchas personas están disfrutando de esta historia en donde un ex-yakuza se convierte en el esposo predilecto, hace las compras y, en general, hace un gran trabajo cuidado de su casa. Sin embargo, hay un elemento de esta serie que ha sido eliminado por completo en China: los tatuajes del personaje principal.

En Japón, los tatuajes están relacionados con la cultura yakuza, y estos miembros obtienen diseños elaborados y costosos. No todos los yakuza portan tatuajes, al igual que no todas las personas con tatuajes son gánsteres. Sin embargo, esto no ha detenido a China de eliminar esta parte del diseño de Tatsu, el protagonista.

Como lo pudieron ver, el cuerpo de Tatsu en la transmisión de China no cuenta con un solo tatuaje. Aunque es normal que varias obras sean modificadas para diferentes públicos, esta es una decisión bastante controversial. Como lo señala Kotaku, en el libro de Japanese Tattoos: History*Culture*Design, el uso de tatuajes para señalar a los criminales de Japón fue algo que se tomó de China. Previa a esto, la gente del país del Sol Naciente utilizaba los tatuajes para denotar un nivel social y protegerse de las criaturas del mar.

Por lo mientras, te recordamos que The Way of the Househusband ya está disponible en Netflix.

Vía: Kotaku